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В Архангельской области ликвидировали пожар в заброшенной деревне

Полностью сгорели 11 домов

АРХАНГЕЛЬСК, 22 апреля. /ТАСС/. Пожар в заброшенной деревне Цивозерский Погост Красноборского района Архангельской области, где сгорели все дома, ликвидирован. Пострадавших нет, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

"Полная ликвидация в 04:10 мск, 11 домов полностью сгорели и разобраны", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о возгорании поступило по системе 112 в среду в 14:09 мск. Распространению огня способствовал сильный ветер. На месте работали пожарно-спасательные расчеты из деревень Большая Слуда, Березонаволок, Куликово и районного центра Красноборск в составе 34 человек и 11 единиц техники. Причины возгорания выясняются.

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