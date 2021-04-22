В Архангельской области ликвидировали пожар в заброшенной деревне

АРХАНГЕЛЬСК, 22 апреля. /ТАСС/. Пожар в заброшенной деревне Цивозерский Погост Красноборского района Архангельской области, где сгорели все дома, ликвидирован. Пострадавших нет, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

"Полная ликвидация в 04:10 мск, 11 домов полностью сгорели и разобраны", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о возгорании поступило по системе 112 в среду в 14:09 мск. Распространению огня способствовал сильный ветер. На месте работали пожарно-спасательные расчеты из деревень Большая Слуда, Березонаволок, Куликово и районного центра Красноборск в составе 34 человек и 11 единиц техники. Причины возгорания выясняются.