В Чите на главврача городской больницы возбудили дело о злоупотреблении полномочиями

ЧИТА, 22 апреля. /ТАСС/. Следователи в Чите возбудили уголовное дело в отношении главного врача городской больницы №2 Александра Егорова по статье о злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, ущерб больнице составил более 820 тыс. рублей, сообщила в четверг пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

"По версии следствия, главный врач городской больницы №2 отдал незаконное указание работникам бухгалтерии больницы оплачивать коммунальные платежи за квартиру, в которой жила его родственница. Всего, по данным уголовного дела, с 2016 по 2021 годы из средств больницы было незаконно выплачено денежных средств на сумму более 820 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры, по состоянию на март 2021 года в учреждении сохраняется просроченная кредиторская задолженность более 2,5 млн рублей. Представители надзорного ведомства подняли вопрос о взыскании суммы причиненного ущерба.