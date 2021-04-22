Присяжные в Красноярске начали рассмотрение дела бизнесмена Быкова

КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Суд присяжных в Красноярске в четверг приступил к рассмотрению дела бизнесмена Анатолия Быкова. Против него возбуждено два уголовных дела об организации трех убийств.

Прессу в зал заседаний допустили только для протокольной съемки перед началом заседания, которое проходит в закрытом режиме. Сам Быков перед началом процесса попросил оставить половину журналистов в зале, но ему было отказано.

Быков с мая 2020 года находился под арестом по обвинению в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. По версии следствия, Войтенко и Наумов были участниками преступной группировки, которую, как считают правоохранительные органы, возглавлял Быков.

22 октября прошлого года Красноярский краевой суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, но вечером того же дня Быков был задержан и арестован по подозрению в организации убийства в 2005 году.