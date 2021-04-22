В Крыму пограничники задержали судно украинских браконьеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Российские пограничники в Крыму задержали в четырех десятках миль к северо-западу от мыса Прибойный украинское рыбопромысловое судно, экипаж которого незаконно промышлял камбалу в исключительной экономической зоне РФ. Суд оштрафовал капитана судна на 257 тыс. рублей и конфисковал сети, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Крыму.

"В ходе проведения контрольных мероприятий российскими пограничниками установлены два члена экипажа, граждане Украины. На борту катера обнаружены несколько десятков особей камбалы-калкан и ската, свыше пяти тысяч метров сетей с ячеей от 185 до 220 мм. Судно было сопровождено в н. п. Черноморское для составления административных материалов и передачи их в суд. 21 апреля Черноморский мировой суд Республики Крым признал капитана судна 1987 года рождения виновным в совершении административного правонарушения <…> и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 257 тыс. рублей с конфискацией орудий совершения правонарушения (сетей)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что капитану инкриминировали часть 2 статьи 8.17 КоАП РФ "Нарушение правил добычи водных биологических ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства и других видов рыболовства во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации". Также сообщается, что судно ЯОД-2483 имеет порт приписки Очаков.

В новость были внесены изменения (08:10 мск) - добавлена информация о предъявлении обвинения капитану