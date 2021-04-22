Суд присяжных отложил до 4 мая заседание по делу красноярского бизнесмена Быкова

КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Свердловский районный суд Красноярска отложил на 4 мая предварительное рассмотрение дела красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, в отношении которого возбуждено два уголовных дела об организации трех убийств. Об этом сообщила журналистам одна из адвокатов Быкова Мария Серновец.

"Дело в том, что в понедельник в ночь с моим коллегой адвокатом Прохоровым случилось несчастье. У него открылся аппендицит, и его в ночь госпитализировали и прооперировали. Это является причиной того, что Анатолий Петрович (Быков) посчитал необходимым дождаться его выздоровления и участия в процессе. В связи с этим судья пошла навстречу, мы ей очень за это благодарны, и отложила судебное разбирательство на 4 мая", - сказала она.

Быков с мая 2020 года находился под арестом по обвинению в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. 22 октября прошлого года Красноярский краевой суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, но вечером того же дня Быков был задержан по подозрению в организации убийства в 2005 году. Ранее защита бизнесмена выступила с ходатайством о рассмотрении этого дела судом присяжных.

16 апреля 2021 года арест бизнесмену был продлен до 21 июня, он продолжает находиться под стражей. Быкова подозревают также в руководстве преступным сообществом и уклонении от налогов.