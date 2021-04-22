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В Астраханской области опрокинулась лодка с людьми на борту

Один человек погиб

АСТРАХАНЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Лодка с людьми перевернулась на реке Сухая Даниловка в селе Сасыколи Астраханской области после столкновения с подводным препятствием, в результате один человек погиб, ведутся поиски второго. Об этом журналистам в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

"Харабалинский район, река Сухая Даниловка на 18-м км в селе Сасыколи перевернулась лодка. На момент аварии на борту находилось два человека без спасательных жилетов, приехавшие на отдых на базу отдыха. В результате опрокидывания лодки утонул мужчина 1989 года рождения. На месте было установлено, что лодка перевернулась при столкновении с подводным препятствием", - говорится в сообщении.

Поисками второго мужчины занимаются водолазы ГКУ "Волгоспас".

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