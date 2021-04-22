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Замыкание проводки могло стать причиной пожара в жилом доме в центре Москвы

Возгорание произошло на чердаке здания на Пятницкой улице, пострадавших нет

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Короткое замыкание, предварительно, стало причиной пожара в жилом доме 1931 года постройки в центре Москвы. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Пожар произошел в среду вечером на чердаке кирпичного жилого дома 53/18, стр. 4 по Пятницкой улице, его площадь составила 50 кв. метров. Из здания были эвакуированы 70 жильцов, никто не пострадал.

"В первом подъезде над квартирой произошло возгорание чердака, предположительно, из-за замыкания проводки", - сообщил источник.

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