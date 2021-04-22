В Сахалинской области возбудили уголовное дело из-за долгов по зарплате 120 работников

ТАСС, 22 апреля. Следователи в Сахалинской области возбудили уголовное дело из-за невыплаты заработной платы 120 работникам ООО "Спиро" - единственной строительной компании на Курильских островах. Об этом в четверг сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Более 100 сотрудников предприятия накануне отказались выходить на работу, требуя выплаты зарплаты, которую задерживают с февраля. Прокуратура Сахалинской области организовала проверку соблюдения трудовых прав работников компании. "По факту невыплаты заработной платы 120 работникам ООО "Спиро" возбуждено уголовное дело (часть 2 статьи 145.1 УК РФ). Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. В ходе расследования уголовного дела будут приняты меры к погашению задолженности по выплате заработной платы перед работниками предприятия", - говорится в сообщении.

Общая сумма долга уточняется. По информации регионального правительства, трудовые договоры заключались только на часть заработной платы. "Работники заключили трудовые договоры с работодателем на сумму 12 000 рублей, остальные средства (40-50 тыс. рублей) доплачивались по другой схеме. Однако с февраля месяца доплата не производилась", - сообщили журналистам в четверг в департаменте информационной политики Сахалинской области.

Власти региона организовали на территории предприятия полевую кухню, так как работодатель прекратил питание сотрудников. Также решается вопрос содействия в их дальнейшем трудоустройстве в случае расторжения трудовых договоров. В отношении предприятия проводится проверка.