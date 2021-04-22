{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Под Астраханью нашли живым второго пассажира из перевернувшейся лодки

Мужчины находились на борту без спасательных жилетов

АСТРАХАНЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Второй пассажир лодки, перевернувшейся на реке Сухая Даниловка в селе Сасыколи Астраханской области, найден живым, ему удалось выбраться на берег. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Установлено, что на реке Сухая Даниловка в 18 км от села Сасыколи Харабалинского района произошло опрокидывание лодки с двумя мужчинами 1989 и 1990 годов рождения. Одному мужчине удалось выбраться на берег, однако его друг 1989 года рождения утонул", - говорится в сообщении.

Известно, что отдыхающие прибыли в Астраханскую область на базу отдыха из Брянской области два дня назад.

По данным ГУ МЧС РФ по региону, лодка перевернулась после столкновения с подводным препятствием. Установлено, что мужчины находились на борту без спасательных жилетов.

Теги
РоссияАстраханская область
СМИ: бандиты в Нигерии потребовали $2,1 млн за освобождение 23 студентов
По данным газеты Vanguard, банда напала 21 апреля на частный университет Гринфилд
Читать полностью