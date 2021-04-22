Под Астраханью нашли живым второго пассажира из перевернувшейся лодки

АСТРАХАНЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Второй пассажир лодки, перевернувшейся на реке Сухая Даниловка в селе Сасыколи Астраханской области, найден живым, ему удалось выбраться на берег. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Установлено, что на реке Сухая Даниловка в 18 км от села Сасыколи Харабалинского района произошло опрокидывание лодки с двумя мужчинами 1989 и 1990 годов рождения. Одному мужчине удалось выбраться на берег, однако его друг 1989 года рождения утонул", - говорится в сообщении.

Известно, что отдыхающие прибыли в Астраханскую область на базу отдыха из Брянской области два дня назад.

По данным ГУ МЧС РФ по региону, лодка перевернулась после столкновения с подводным препятствием. Установлено, что мужчины находились на борту без спасательных жилетов.