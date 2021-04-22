В Петербурге возбудили уголовное дело из-за призывов к массовым беспорядкам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге из-за призывов к массовым беспорядкам, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

"Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего уроженца Смоленской области Александра Бердникова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам, участию в них, а также призывы к насилию над гражданами)", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, мужчина в настоящее время задержан. По версии следствия, он разместил в феврале этого года в мессенджере аудиозапись, где призывал устроить массовые беспорядки в России, уничтожать имущество и оказывать вооруженное сопротивление представителям власти.

В среду в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что в пригороде Петербурга (город Кудрово) силовики провели обыск у мужчины из-за его призывов к насилию в отношении представителей власти. После обыска мужчину отвезли к следователям.

Обыск у подозреваемого, по данным полиции, был также связан с уголовным делом, которое возбудили из-за умышленного перекрытия дорог в Петербурге участниками несогласованных акций, которые прошли в январе и феврале.

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