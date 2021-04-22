В Севастополе арестовали россиянина за шпионаж в пользу Украины

Представитель ведомства уточнил, что суд принял решение 21 апреля. Пока фигурант находится в статусе подозреваемого. Ранее об аресте мужчины сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

ТАСС, 22 апреля. ФСБ арестовала в Севастополе россиянина по делу о шпионаже в пользу Украины, подозреваемого поместили под стражу до конца июня. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ.

Россиянин собирал секретные данные о Черноморском флоте для военной разведки Украины. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, в отношении него возбуждено дело о государственной измене.

"Федеральной службой безопасности в Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства", - подчеркнули в ЦОС.

В спецслужбе добавили, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. По статье о государственной измене предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

В новость были внесены изменения (10:50 мск) - добавлен комментарий ФСБ России об аресте фигуранта на два месяца