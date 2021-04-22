В Башкирии двое рабочих погибли в утонувшем экскаваторе

УФА, 22 апреля. /ТАСС/. Экскаватор опрокинулся в подтопленный карьер в Уфимском районе Башкирии, в результате погибли два работника, которые не смогли выбраться из кабины техники. По данному факту проводится проверка, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону в четверг.

"Уфимским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ"), по факту смерти двоих работников ЗАО "Баштрансгидромеханизация" в результате опрокидывания экскаватора", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, главный механик и бригадир предприятия занимались сооружением водоотвода при помощи экскаватора из-за подтопления части карьера. При проезде строительной техники под ней обрушилась насыпная дорога, экскаватор опрокинулся в подтопленный карьер. "В результате бригадир и механик оказались зажатыми под транспортным средством и скончались на месте. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа в составе следователя СК и сотрудников полиции", - добавили в СК.

Для установления всех обстоятельств происшествия назначены судебно-медицинские экспертизы, изъята документация по охране труда предприятия, опрашиваются очевидцы, руководство и работники организации.