Около 10 тыс. жителей Воронежа остались без воды из-за утечки на водоводе

ВОРОНЕЖ, 22 апреля. /ТАСС/. Утечка на водоводе диаметром 400 мм в Воронеже стала причиной отключения воды в 120 многоквартирных домах, в которых проживают около 10 тыс. человек. Об утечке сообщила в четверг пресс-служба компании "РВК-Воронеж".

"Бригады "РВК-Воронеж" устраняют последствия нештатной ситуации на чугунном водоводе диаметром 400 мм в районе улицы Ростовская. Утечку обнаружили сегодня рано утром, в настоящее время на объект доставлены необходимая спецтехника и детали. На время ремонтных работ ограничено водоснабжение в квартале, ограниченном улицами Менделеева, Новикова, Саврасова, Дубровина", - сообщила пресс-служба компании "РВК-Воронеж".

По данным пресс-службы "РВК-Воронеж", для жителей квартала организован подвоз воды.

В Воронеже проживают более 1,1 млн человек.