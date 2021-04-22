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Поиски пропавшей индонезийской подлодки. Главное
Поиски пропавшей индонезийской подлодки. Главное
Поиски пропавшей индонезийской подлодки. Главное
Поиски пропавшей индонезийской подлодки. Главное
Поиски пропавшей индонезийской подлодки. Главное
Поиски пропавшей индонезийской подлодки

Поиски пропавшей индонезийской подлодки. Главное

Подводная лодка KRI Nanggala 402
© M Risyal Hidayat/Antara Foto/via REUTERS

Вооруженные силы Индонезии 21 апреля потеряли связь с подводной лодкой KRI Nanggala 402, участвовавшей в боевых стрельбах в акватории Балийского моря. На ее борту находятся 53 члена экипажа.

  • По словам главкома Вооруженных сил Индонезии Хади Тчахджанто, экипаж в 16:30 по местному времени (12:30 мск) должен был произвести торпедные пуски, однако лодка не вышла на связь.
  • Министерство обороны Индонезии сообщило о появлении масляного пятна в районе предполагаемого исчезновения субмарины.
  • Представитель Военно-морских сил Индонезии Ахмад Риад сообщил, что Россия и другие страны предложили помощь в поисках подлодки. ВМС Малайзии и Сингапура направили своих спасателей для участия в поисковой операции.
  • Подлодка Nanggala построена на судоверфях в Германии в 1979 году, а через два года принята на вооружение ВМС Индонезии. Субмарина в течение двух лет проходила ремонтные работы в Республике Корея, они завершились в 2012 году.
Теги
ИндонезияПоиски пропавшей индонезийской подлодки
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