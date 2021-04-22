Поиски пропавшей индонезийской подлодки. Главное

Вооруженные силы Индонезии 21 апреля потеряли связь с подводной лодкой KRI Nanggala 402, участвовавшей в боевых стрельбах в акватории Балийского моря. На ее борту находятся 53 члена экипажа.

По словам главкома Вооруженных сил Индонезии Хади Тчахджанто, экипаж в 16:30 по местному времени (12:30 мск) должен был произвести торпедные пуски , однако лодка не вышла на связь .

, однако лодка . Министерство обороны Индонезии сообщило о появлении масляного пятна в районе предполагаемого исчезновения субмарины.

в районе предполагаемого исчезновения субмарины. Представитель Военно-морских сил Индонезии Ахмад Риад сообщил, что Россия и другие страны предложили помощь в поисках подлодки. ВМС Малайзии и Сингапура направили своих спасателей для участия в поисковой операции.

в поисках подлодки. ВМС Малайзии и Сингапура для участия в поисковой операции. Подлодка Nanggala построена на судоверфях в Германии в 1979 году, а через два года принята на вооружение ВМС Индонезии. Субмарина в течение двух лет проходила ремонтные работы в Республике Корея, они завершились в 2012 году.