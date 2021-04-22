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В Хабаровске при опрокидывании автомобиля погиб один человек и четверо пострадали

Среди травмированных - годовалый ребенок

ХАБАРОВСК, 22 апреля. /ТАСС/. Один человек погиб и четверо получили травмы при опрокидывании автомобиля в Хабаровске. Об этом сообщило отделение пропаганды УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.

"В Хабаровске водитель, управляя автомобилем Nissan и двигаясь по улице Нагорной в районе дома № 17а, не справился с управлением транспортного средства, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек", - говорится в распространенном релизе.

В обстоятельствах трагедии разбирается прибывшая на место следственно-оперативная группа.

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