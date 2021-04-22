Уголовное дело возбудили после серии хлопков газа в пяти частных домах в Подмосковье

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту серии хлопков газа в нескольких частных домах в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по газоснабжению населения (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - сообщила Врадий.

Вечером 22 марта в пяти частных домах в деревне Полтево произошла серия хлопков бытового газа. Причиной этого стало ненадлежащее оказание услуг по регулировке зацепления рычагов исполнительного механизма в линии подачи газа в деревню бригадой слесарей, в результате чего произошел перепад газа высокого давления в газораспределительный газопровод низкого давления к потребителям.

Следователем опрошены жильцы домов и сотрудники газовой подстанции, получено заключение экспертизы газового оборудования Мособлгаза, проведены выемки проектной документации и должностных инструкций работников подстанции. Также предстоит выполнить оценку поврежденного вследствие хлопка газа имущества жильцов.