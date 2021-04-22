СМИ: бандиты в Нигерии потребовали $2,1 млн за освобождение 23 студентов

ПРЕТОРИЯ, 22 апреля. /ТАСС/. Бандиты, захватившие в среду в заложники более 20 студентов университета Гринфилд в штате Кадуна на севере Нигерии, потребовали за их освобождение выкуп в размере 800 млн найр ($2,1 млн). Об этом сообщила в четверг газета Vanguard.

По данным издания, банда напала 21 апреля на частный университет Гринфилд, убив одного из его сотрудников и захватив в заложники 23 учащихся. Преступники потребовали от родителей студентов вуза, основанного три года назад, выкуп в 800 млн найр.

Это второй подобный случай в штате в текущем году. Бандиты 11 марта похитили из общежития государственного лесотехнического колледжа в городе Кадуна 39 студентов. Из них освобождены только десять человек. Похитители требуют за оставшихся 500 млн найр ($1,3 млн).

Нападения на вузы и школы с целью захвата людей для дальнейшего выкупа стали в последние месяцы чаще происходить в Нигерии. 26 февраля из интерната для девочек в городе Джангебе в штате Замфара были похищены 279 учениц. Их освободили 2 марта после переговоров. В штате Кацина бандиты похитили 11 декабря 2020 года 344 мальчиков из школы-интерната. Спустя шесть дней все они были освобождены.

Решением местных властей на севере Нигерии с марта закрыты более 600 школ. Учащиеся из них были переведены в другие учебные заведения более безопасных районов страны. Одновременно усилены меры безопасности в работающих школах и вузах.