В Татарстане нашли тела двух мужчин, разыскиваемых за убийство

КАЗАНЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Тела двух жителей Ижевска, которые находились в розыске по подозрению в причастности к убийству, нашли в заброшенном доме в Агрызском муниципальном районе Татарстана. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Республике Татарстан.

"21 апреля 2021 года в заброшенном доме в деревне Мукшур Агрызского района обнаружены тела 35-летнего и 42-летнего жителей города Ижевска с огнестрельными ранениями. По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц")", - говорится в сообщении.

Мужчины находились в розыске по подозрению в причастности к убийству жительницы Ижевска. В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить, что мужчины могут скрываться в деревне Мукшур, где жил отец одного из них.

Сотрудники правоохранительных органов определили заброшенный дом, где укрывались подозреваемые, и окружили его. После этого один из мужчина застрелил другого из обреза, после чего покончил с собой, уточнили в пресс-службе ведомства.