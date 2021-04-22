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В пятиэтажном жилом доме в Петербурге произошел пожар

Огонь охватил три этажа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел в четверг утром в пятиэтажном доме на Софийской улице в Санкт-Петербурге, огонь распространился на три этажа. Об этом сообщили журналистам в городском главке МЧС.

"В 09:40 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Фрунзенский район, ул. Софийская, д. 32, корп. 3. В жилом здании происходит горение на третьем, четвертом и пятом этажах", - говорится в сообщении.

По данному адресу расположен пятиэтажный жилой дом. Пожарным удалось локализовать возгорание. По данным главка, из дома эвакуированы 40 человек. Двух человек осматривают врачи.

Из-за угрозы дальнейшего распространения огня пожару был присвоен повышенный ранг сложности 1-БИС. Позже угроза была снята. В ликвидации пожара задействованы 11 единиц техники и 47 человек личного состава.

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