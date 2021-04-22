В Жуковском готовится к аварийной посадке самолет-заправщик Ил-78

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Самолет-заправщик Ил-78 готовится к аварийной посадке в аэропорту Жуковский из-за не убирающейся стойки шасси, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Самолет-заправщик Ил-78 из-за не убирающейся носовой стойки шасси готовится к аварийной посадке в Жуковском", - сказал собеседник агентства. На его борту находятся 16 человек, а также 77 тонн топлива. Принадлежность самолета уточняется.

Источник в силовых структурах сообщил, что это военный борт. В готовность к реагированию приведены экстренные службы, в аэропорту находится пожарная техника.