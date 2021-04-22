{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Жуковском готовится к аварийной посадке самолет-заправщик Ил-78

На его борту находятся 16 человек
Международный аэропорт Жуковский Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Международный аэропорт Жуковский
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Самолет-заправщик Ил-78 готовится к аварийной посадке в аэропорту Жуковский из-за не убирающейся стойки шасси, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Самолет-заправщик Ил-78 из-за не убирающейся носовой стойки шасси готовится к аварийной посадке в Жуковском", - сказал собеседник агентства. На его борту находятся 16 человек, а также 77 тонн топлива. Принадлежность самолета уточняется.

Источник в силовых структурах сообщил, что это военный борт. В готовность к реагированию приведены экстренные службы, в аэропорту находится пожарная техника.

Теги
Россия
Новотроицк на несколько часов остался без воды из-за ремонтных работ на фекальной станции
Специалисты в течение 3-5 часов должны заменить изношенную задвижку, после чего водоснабжение возобновится
Читать полностью