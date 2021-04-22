В Москве на незаконной акции задержали блогера и экономиста Владислава Жуковского

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали биржевого аналитика и блогера Владислава Жуковского на несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом журналистам рассказал ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.

"Вчера мы посетили ОМВД "Дорогомилово". Там был один задержанный - блогер и экономист Владислав Жуковский. Он находился в камере, был задержан на 48 часов. По условиям содержания жалоб от него не поступило, отмечал, что сотрудники ОМВД были вежливы. После помещения его в камеру, ему было выдано постельное белье и переданы продуктовые передачи. По его словам, он был задержан за публикацию в Twitter, где проводил соцопрос", - рассказал Мельников.

Жуковский - блогер и публицист, который размещает в интернете ролики и материалы, посвященные биржевой и финансовой аналитике и экономическим темам. В 2019 году баллотировался на выборах в Мосгордуму от КПРФ.

Как сообщили в Главном управлении МВД по Москве, в несанкционированной акции принимали участие около 6 тыс. человек. По данным корреспондента ТАСС, полиция задерживала только самых активных участников акции, которые устроили несколько стычек с правоохранителями.