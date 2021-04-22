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Второй за месяц пожар произошел на складе отходов от деревообработки в Биробиджане

Его площадь составляет 15 тыс. кв. м

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на складе отходов от деревообработки в Биробиджане на площади 15 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 11:22 мск пожар локализован на площади 15 000 кв. м. Информация о погибших и пострадавших не поступала", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что к ликвидации пожара привлекаются 42 человека личного состава и 10 единиц техники. Повторное возгорание отходов деревообработки происходит по улице Индустриальной.

Информация о пожаре поступила в 09:45 мск. Как сообщили в областном главке МЧС, угрозы распространения пламени на жилой фонд нет. Это второй пожар на складе за месяц. 12 апреля произошло возгорание, которое было ликвидировано спустя сутки на площади 3 тыс. кв. м. Работы по тушению осложнила безводность района. Для тушения пожарным пришлось проложить рукавные линии до ближайших водоисточников протяженностью свыше 1,5 км.

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