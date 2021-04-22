В ВМС Индонезии заявили, что пропавшая подлодка прошла все проверки перед выходом в море

СИНГАПУР, 22 апреля. /ТАСС/. Командование военно-морскими силами Индонезии заявило, что пропавшая подводная лодка Nanggala перед выходом в море прошла соответствующие проверки, а также регулярно принимала участие в торпедных пусках. Об этом сообщил в четверг журналистам начальник штаба ВМС республики адмирал Юдо Маргоно.

"Корабль находился в боевой готовности, перед выходом в море были проведены проверки, в том числе технические и личного состава", - приводит его слова портал Detik. Кроме того, военачальник рассказал, что "подлодка регулярно принимала участие в маневрах, а также в боевых стрельбах". Начштаба также отметил, что "в районе учений наблюдались благоприятные погодные условия".

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто в четверг прибыл на остров Бали, где развернут оперативный штаб по поискам подводной лодки, пропавшей рано утром в среду. В операции принимают участие несколько индонезийских кораблей. Как ожидается, в среду прибудет корабль ВМС Сингапура, в воскресенье - малайзийские спасатели. Кроме того, помощь предложили несколько стран, в том числе Россия, Австралия, Индия, США.

По предварительным оценкам, пропавшая подлодка может находиться на расстоянии примерно 90 км от северного побережья острова Бали.