{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Поиски пропавшей индонезийской подлодки

В ВМС Индонезии заявили, что пропавшая подлодка прошла все проверки перед выходом в море

Начальник штаба ВМС Юдо Маргоно отметил, что субмарина регулярно принимала участие в торпедных пусках

СИНГАПУР, 22 апреля. /ТАСС/. Командование военно-морскими силами Индонезии заявило, что пропавшая подводная лодка Nanggala перед выходом в море прошла соответствующие проверки, а также регулярно принимала участие в торпедных пусках. Об этом сообщил в четверг журналистам начальник штаба ВМС республики адмирал Юдо Маргоно.

На эту тему
Поиски пропавшей индонезийской подлодки. Главное
Поиски пропавшей индонезийской подлодки. Главное

"Корабль находился в боевой готовности, перед выходом в море были проведены проверки, в том числе технические и личного состава", - приводит его слова портал Detik. Кроме того, военачальник рассказал, что "подлодка регулярно принимала участие в маневрах, а также в боевых стрельбах". Начштаба также отметил, что "в районе учений наблюдались благоприятные погодные условия".

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто в четверг прибыл на остров Бали, где развернут оперативный штаб по поискам подводной лодки, пропавшей рано утром в среду. В операции принимают участие несколько индонезийских кораблей. Как ожидается, в среду прибудет корабль ВМС Сингапура, в воскресенье - малайзийские спасатели. Кроме того, помощь предложили несколько стран, в том числе Россия, Австралия, Индия, США.

По предварительным оценкам, пропавшая подлодка может находиться на расстоянии примерно 90 км от северного побережья острова Бали.

Теги
ИндонезияПоиски пропавшей индонезийской подлодки
Новотроицк на несколько часов остался без воды из-за ремонтных работ на фекальной станции
Специалисты в течение 3-5 часов должны заменить изношенную задвижку, после чего водоснабжение возобновится
Читать полностью