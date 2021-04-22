В Пермском крае в ДТП пострадали пять человек

ПЕРМЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Пермском крае. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.

"В 09:10 (07:10 мск) на автодороге "Подъезд к г. Перми от М-7 "Волга" в направлении Перми двигался автомобиль Infiniti под управлением жителя г. Кудымкар 2001 года рождения, где столкнулся с грузовым автомобилем Ford Cargo. В результате автоаварии травмы получили водитель Infiniti и его пассажиры (женщины 1979 и 2000 года рождения), они доставлены в медицинское учреждение, еще двум мужчинам (1987 и 1999 года рождения), которые находились в Infiniti, назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель Infiniti совершил обгон впереди идущего автомобиля в разрешенном месте. В момент обгона увидел идущий навстречу большегруз, выехал на обочину, но из-за заноса все равно столкнулся с грузовым автомобилем.

Правоохранители проводят проверку. На участке организовано реверсивное движение.