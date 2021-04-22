В частном доме в Нижегородской области взорвался газ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апреля. /ТАСС/. Взрыв газа произошел в частном доме в городе Бор Нижегородской области, пострадали два человека, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Инцидент произошел в доме номер 5 на улице Липовой в городе Бор. На место происшествия выехали следователи регионального главка СК, они проводят проверку.

"В газовой разводке по дому обнаружена врезка, не соответствующая проектной документации", - сказано в сообщении.

Пострадавших 78-летних супругов доставили в районную больницу.