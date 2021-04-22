{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В частном доме в Нижегородской области взорвался газ

Пострадали два человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апреля. /ТАСС/. Взрыв газа произошел в частном доме в городе Бор Нижегородской области, пострадали два человека, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Инцидент произошел в доме номер 5 на улице Липовой в городе Бор. На место происшествия выехали следователи регионального главка СК, они проводят проверку.

"В газовой разводке по дому обнаружена врезка, не соответствующая проектной документации", - сказано в сообщении.

Пострадавших 78-летних супругов доставили в районную больницу.

Теги
РоссияНижегородская область
Экс-сотрудник ФСБ Кирилл Черкалин приговорен к семи годам колонии
Читать полностью