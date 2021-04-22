В Москве задержали организаторов финансовой пирамиды

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали пятерых организаторов финансовой пирамиды, которые обманули более 120 человек на сумму свыше 460 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в полицию обратились более 120 человек, которые сообщили, что заключили в офисе микрофинансовой компании в Печатниковом переулке договоры займа и внесли крупные суммы денег. Согласно документам, предполагалось, что ежемесячно они будут получать выплаты в размере от 17 до 24% от паевого взноса. Однако в последующем организация не выполнила взятые на себя обязательства.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что представители компании, действуя в составе организованной группы, разработали схему хищения денежных средств граждан по принципу финансовой пирамиды. Они обещали ежемесячные выплаты в виде процентов. С целью создания видимости выполнения взятых на себя обязательств злоумышленники некоторое время выплачивали деньги за счет новых вкладчиков. В основном же полученные средства выводились через аффилированные организации и похищались", - сказала Волк, добавив, что, по предварительным данным, сообщники получили от потерпевших свыше 460 млн рублей.

В МВД добавили, что по всем фактам были возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). "Пятеро подозреваемых были задержаны", - добавила представитель ведомства.

Фигурантам дела предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.