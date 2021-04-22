В Дагестане неизвестные открыли стрельбу по силовикам во время задержания

МАХАЧКАЛА, 22 апреля. /ТАСС/. Двое неизвестных мужчин в городе Кизляре в Дагестане открыли стрельбу по полицейским, которые пытались их задержать. Никто не пострадал, нападавшие задержаны, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"При попытке задержания сотрудниками органов внутренних дел двое неустановленных лиц произвели выстрелы из неустановленного огнестрельного оружия. Один из них сразу сдался, а второй забежал в многоквартирный дом по улице Шевченко, 26. Он укрылся в одной из квартир на 4-м этаже. Район был блокирован сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что второй нарушитель тоже сдался полиции, его оружие было изъято. "Задержанные доставлены в городской отдел полиции. Известно, что один из них Шамиль Омаров, 1988 года рождения, второй - Зубайругаджи Юсупов, 1969 года рождения. Они жители Ставропольского края. В отношении них возбуждено уголовное дело", - сказано в пресс-релизе.