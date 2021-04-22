Житель Дагестана получил тюремный срок за финансирование терроризма

ТАСС, 22 апреля. Суд признал виновным жителя Дагестана в финансировании терроризма и приговорил его к трем годам колонии, сообщает пресс-служба СК РФ.

"Собранные Главным следственным управлением СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Нурудина Абдуразакова. Он признан виновным по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Финансирование терроризма"). <…> Приговором суда Абдуразакову назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с ноября 2016 года по март 2017-го Абдуразаков в Дагестане переводил деньги на банковские карты знакомого, который был в Сирии и участвовал в деятельности террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

По данным ведомства, в отношении жителя Дагестана, которому перечислялись денежные средства, следственными органами СК РФ расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ ("Организация финансирования терроризма"). Кроме того, следственными органами МВД по Республике Дагестан в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической").