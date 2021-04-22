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В Карелии в ДТП погибли три человека

Авария произошла на 166-м км автодороги "Сортавала"

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 апреля. /ТАСС/. Три человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе А-121 "Сортавала" на участке в Лахденпохском районе Карелии в четверг. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"По предварительным данным, 22 апреля в 09:55 в Лахденпохском районе на 166-м км автодороги А-121 "Сортавала" (Санкт-Петербург - Сортавала - "Кола") произошло столкновение автомобилей Fiat Ducato и "Газель". В результате происшествия до приезда скорой медицинской помощи погибли три пассажира автомашины "Газель", водитель госпитализирован. Водитель и пассажир автомобиля Fiat с места ДТП госпитализированы", - говорится в сообщении.

В связи с ДТП проводится проверка.

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