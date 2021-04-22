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В Москве телефонные мошенники обокрали правнука Брежнева

Неизвестный, представившийся сотрудником банка, похитил у Дмитрия Брежнева 231 тыс. рублей

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Полиция Москвы проводит проверку по заявлению правнука Леонида Брежнева Дмитрия о том, что неизвестный, представившийся сотрудником банка, похитил у него 231 тыс. рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступило заявления от Дмитрия Брежнева, правнука Леонида Брежнева, о том, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что с его картами происходят подозрительные операции, а для сохранения денег их нужно перевести на страховой счет. Мужчина снял с карт все сбережения, 231 тыс. рублей, и перевел на указанный ему счет", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, спустя некоторое время Брежнев обратился в банк, где ему сообщили, что он имел дело с мошенниками. После этого он написал заявление в полицию. "По данному факту проводится проверка", - добавил он.

Дмитрий Брежнев - сын Андрея Брежнева, внука генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Окончил Оксфордский университет, работал в сфере продаж программного обеспечения.

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