В Удмуртии водитель кроссовера насмерть сбил двух дорожных рабочих

ИЖЕВСК, 22 апреля. /ТАСС/. Водитель кроссовера насмерть сбил в Удмуртии двоих дорожных рабочих и скрылся с места происшествия, нарушитель задержан, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили ТАСС в первом отделе Управления ГИБДД по Удмуртии.

"22 апреля около 00:40 в городе Можга напротив одного из домов по улице Можгинской водитель автомобиля Volkswagen Tiguan, двигаясь от улицы Вокзальной в сторону улицы Устюжанина со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля над дорожной обстановкой, совершил наезд на двух молодых людей 1994 года рождения, производивших дорожные работы. В результате происшествия оба пешехода получили травмы, от которых скончались на месте происшествия. Водитель с места ДТП скрылся", - рассказал собеседник агентства. По его словам, место проведения дорожных работ было обозначено специальными знаками об ограничении скоростного режима, а на работниках имелись светоотражающие жилеты.

По данным ГИБДД, водитель задержан, им оказался 27-летний житель Можги, который в декабре прошлого года был лишен водительских прав на 2 года за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек").