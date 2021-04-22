Экс-сотрудника ФСБ Кирилла Черкалина приговорили к семи годам колонии

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд в четверг приговорил к семи годам колонии бывшего начальника отдела управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Кирилла Черкалина, признав его виновным в мошенничестве и получении $850 тыс. взятки, передает корреспондент ТАСС.

"Окончательно назначить Черкалину наказание в виде семи лет колонии строгого режима", - огласил приговор судья.

Суд также взыскал с Черкалина более 600 млн рублей по искам предпринимателей. "Гражданские иски удовлетворить частично, взыскать с Черкалина 637 млн рублей", - решил судья, оставив большую часть исковых требований на 18 млрд рублей для отдельного производства в гражданском процессе.

Суд лишил Черкалина звания подполковника, государственных наград и запретил занимать должности на госслужбе в течение трех лет после освобождения. Гособвинитель просила для него 11 лет колонии и штраф в размере 34 млн рублей. Суд счел возможным не назначать штраф, он также засчитал обвиняемому два года содержания под стражей из расчета день за день.

При рассмотрении гражданских исков суд удовлетворил их в части фактического ущерба и оставил без рассмотрения в части упущенной выгоды. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции, но лишь в части строгости наказания, так как подсудимый признал вину, и дело было рассмотрено в особом порядке.

Дело Черкалина

Черкалин обвиняется в мошенничестве и получении взятки. По данным следствия, он получил $850 тыс. взятки от главы коммерческой фирмы за общее покровительство в 2013-2015 годах. В особое производство из дела Черкалина выделено производство по статье "Мошенничество" в отношении его бывшего начальника Дмитрия Фролова, коллеги Андрея Васильева, бывшего члена Общественного совета при ФСБ Владимира Столяренко и члена правления ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" Александра Бондаренко.

Согласно материалам дела, Фролов и Васильев в 2011 году, являясь действующими сотрудниками ФСБ, используя служебное положение, авторитет занимаемых должностей и действуя в составе организованной группы, ввели в заблуждение предпринимателя Сергея Гляделкина и убедили его передать им долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на общую сумму 490 млн рублей. За это они пообещали ему прекратить уголовное преследование, которое ставило под угрозу реализацию его инвестиционных проектов по строительству жилья в Москве. После получения прав на имущество потерпевшего оно было распределено между участниками группы. Фролов и Васильев ранее были уволены со службы по компрометирующим обстоятельствам.