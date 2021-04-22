Дело о гибели 12 человек при пожаре в доме престарелых в Подмосковье направили в суд

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Прокуратура направила в суд уголовное дело о гибели 12 человек в результате пожара в пансионате для престарелых в Красногорске. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

"Уголовное дело будет направлено в Красногорский городской суд для рассмотрения по существу", - сообщила Григорьева, добавив, что 38-летний обвиняемый житель Москвы содержится под стражей.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, в ходе допросов обвиняемый по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) полностью признал свою вину, а также в полном объеме возместил потерпевшим материальный ущерб и затраты на похороны.

В марте 2019 года москвич арендовал жилой дома в микрорайоне Опалиха для организации там дома престарелых с оказанием патронажного ухода за ними. Он разместил рекламу в интернете, нанял персонал, а также сиделок, не заключая с ними трудовые договоры. Обвиняемый в нарушение договора найма коттеджа и без согласия владельца произвел перепланировку - возвел дополнительные стационарные перегородки, установил дополнительные источники электрического освещения и розеточные группы с целью максимального размещения в доме постояльцев и извлечения прибыли. "При этом обвиняемый не оборудовал помещение системой пожарной сигнализации, не установил системы оповещения и управления эвакуацией людей при возникновении пожара, допустил захламление на путях эвакуации. Заведомо зная о допущенных нарушениях, он заключил с родственниками престарелых лиц не менее 29 типовых договоров возмездного оказания услуг", - сообщила Врадий.

В результате из-за неисправности электропроводки 10 мая 2020 года ночью в частном хосписе произошло возгорание. От отравления угарным газом на месте скончались девять человек и еще трое умерли от ожогов тела в больнице. Представитель прокуратуры добавила, что еще одной женщине был причинен тяжкий вред здоровью.