В Пермском крае возбудили уголовное дело после ДТП с пятью погибшими

ПЕРМЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту аварии в Красновишерске Пермского края, где погибли пять человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ по факту ДТП, в настоящее время ведется следствие, проводятся экспертизы", - рассказали в пресс-службе.

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла 20 апреля на 82-м километре дороги Красновишерск - Соликамск. В результате ДТП погибли пять человек (четыре мужчины и одна женщина). По предварительной информации, один из водителей не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения.