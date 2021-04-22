Жительница Волгоградской области обвиняется в убийстве своего новорожденного ребенка

ВОЛГОГРАД, 22 апреля. /ТАСС/. Жительница Волгоградской области, личность которой с февраля 2018 года оставалась неустановленной, обвиняется в убийстве своего новорожденного ребенка, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Завершено расследование уголовного дела об убийстве новорожденной девочки, совершенном три года назад. Все это время личность матери ребенка оставалась неустановленной, но в марте благодаря совместной слаженной работе оперуполномоченных уголовного розыска ОМВД России по городу Михайловка и следователей Михайловского межрайонного следственного отдела удалось раскрыть преступление и найти злоумышленницу. 40-летняя женщина обвиняется по ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемая дома родила ребенка, завернула его в пеленку и упаковала в полиэтиленовый пакет, который последствии оставила между гаражными боксами. Тело обнаружили прохожие, которые сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Эксперты установили, что девочка родилась живой и без патологий, а ее смерть наступила в результате переохлаждения.

В ходе допроса женщина рассказала следователям, что у нее на иждивении уже есть один ребенок, который болен с рождения и требует постоянного ухода, поэтому она не может трудоустроиться и испытывает финансовые трудности. В 2017 году она вновь забеременела, однако сожитель прекратил с ней отношения. Со слов обвиняемой, она решила избавиться от младенца, опасаясь, что и второй ребенок у нее может родиться с заболеваниями, добавили в пресс-службе ведомства.