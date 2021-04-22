В Ржеве обрушилась стена в бывшем общежитии

ТАСС, 22 апреля. Частичное обрушение в трехэтажном здании бывшего общежития на площади более 200 кв. м. произошло днем в четверг в Ржеве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС Тверской области.

"Информация о частичном обрушении неэксплуатируемого трехэтажного здания поступила около 14:10 мск. В здании на втором этаже в четырех комнатах (самозаселение) проживали шесть человек, в том числе двое детей, пострадавших нет. Предварительная площадь обрушения 15 на 15 метров. В момент обрушения никого в здании не было", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, здание находится на улице Кривощапова. Оно построено из кирпича, имеет деревянные перекрытия и металлическую кровлю, не газифицировано.