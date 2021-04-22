Арестованного отца директора ФБК доставили в Архангельск

АРХАНГЕЛЬСК, 22 апреля. /ТАСС/. Отца гендиректора ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) Ивана Жданова - Юрия Жданова, - арестованного в Ростове-на-Дону по делу о превышении должностных полномочий, доставили в Архангельск. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах.
Адвокат Владимир Воронин уточнил ТАСС, что "скорее всего, Жданов уже в Архангельске".
Жданова этапировали в Архангельск, поскольку здесь находятся органы предварительного расследования, которые занимаются этим делом. Из Ростова-на-Дону Жданова этапировали 8 апреля.