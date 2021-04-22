Соболь предъявили новое обвинение по делу о нарушении санитарных норм

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Юристу ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) Любови Соболь предъявлено новое обвинение по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции протеста 23 января в Москве. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

"Сегодня Соболь предъявлено новое обвинение по санитарному делу. Принципиально от старого оно отличается тем, что туда включили данные лингвистической экспертизы, которая недавно завершилась. Мы дадим это заключение и независимому специалисту, чтобы он смог сделать отзыв, и мы смогли осуществлять нашу защиту", - сказал защитник. По его словам, в скором времени расследование дела будет завершено, и материалы дела дадут обвиняемым на ознакомление.

Помимо Соболь, фигурантами дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции стали брат Алексея Навального Олег, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, глава "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, а также некоторые активисты ФБК.

Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с коронавирусом, которым было вынесено предписание оставаться дома.