Дело женщины, выбросившей ребенка своей знакомой из окна, поступило в Мосгорсуд

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд рассмотрит уголовное дело Дарьи Шавелкиной, которая будучи беременной, выбросила из окна ребенка своих знакомых в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Уголовное дело в отношении Шавелкиной Д. Ю. поступило в Мосгорсуд для рассмотрения по существу", - сказал собеседник агентства.

Щербинский суд Москвы в декабре прошлого года заключил ее под стражу. Она обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 105 (убийство малолетнего).

В декабре 2020 года 29-летняя женщина, находясь в гостях у знакомых в Новой Москве, выбросила их грудного ребенка с 13 этажа жилого дома. По данным ГСУ СК России по Москве, во время проведения следственных действий обвиняемая сообщила, что мотивом преступления стал конфликт с матерью ребенка. В ходе допроса женщина рассказала, что у нее произошло обострение психического расстройства. Выводы проведенной стационарной психолого-психиатрической экспертизы показали, что женщина симулировала болезнь.