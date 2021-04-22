СМИ: на российском судне в порту Южной Кореи произошел пожар

СЕУЛ, 22 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел в четверг на российском рыболовецком судне в порту Пусана, возгорание удалось потушить, данных о пострадавших нет. Об этом сообщает в четверг информационное агентство News 1 со ссылкой на береговую охрану.

Отмечается, что на борту находились 38 человек, все они были эвакуированы. Утечки загрязняющих веществ не зафиксировано.

О возгорании сообщили в 11:37 по местному времени (05:37 мск). К 14:00 по местному времени (08:00 мск) крупные очаги пожара были ликвидированы, сохранялось лишь частичное задымление. Будет проведено расследование причин инцидента.

Агентство сообщает, что водоизмещение судна составляет 857 тонн, оно стояло на седьмом пирсе порта Камчхон. По информации газеты Busan Ilbo, речь идет о судне "Прометей".