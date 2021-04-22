Гособвинение просит 16 лет колонии для предполагаемого соучастника убийства Япончика

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Прокуратура попросила приговорить к 16 годам колонии строгого режима Каху Газзаева, обвиняемого в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Савеловского суда Москвы.

"Прокурор в ходе прений сторон попросил приговорить Газзаева к 16 годам колонии строгого режима", - сказали в суде.

Газзаев признал свою вину. Суд рассматривает его дело в особом порядке, без изучения доказательств и допроса свидетелей. Признавший вину подсудимый вправе рассчитывать на меньший срок, не превышающий двух третей от максимально возможного. Оглашение приговора назначено на 23 апреля.

Это первый приговор по делу об убийстве Иванькова. Уголовное дело в отношении двух других обвиняемых будет слушаться в Мосгорсуде с участием присяжных.

По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова. Для этого он привлек Каху Газзаева, Шаданию, Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Фигуранты наблюдали за Иваньковым и узнали его образ жизни, круг знакомств и связей, места проживания, отдыха и маршруты передвижения. Затем они незаконно приобрели снайперскую винтовку Драгунова с патронами, автомобиль "Газель", мобильные телефоны для общения между собой.

По указанию Симонии 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба приехали к ресторану "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, в который часто ходил Иваньков, и следили за ним. Вечером Бутба из "Газели" выстрелил из винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана. От полученных ранений он умер в больнице. Газзаев, Шадания и Джанашия арестованы. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия, в связи с чем объявлены в международный розыск.