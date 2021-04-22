Суд в Ижевске арестовал троих обвиняемых в ограблении ювелирного магазина на 30 млн рублей

ИЖЕВСК, 22 апреля. /ТАСС/. Индустриальный суд Ижевска в четверг арестовал троих обвиняемых в разбойном нападении ювелирного магазина, из которого они похитили изделия на сумму более 30 млн рублей, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

"Исследовав представленные материалы дела, учитывая обстоятельства, тяжесть инкриминируемого преступления (особо тяжкое преступление), характер преступных действий, данные о личностях обвиняемых, суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.

В пресс-службе судейского сообщества корреспонденту ТАСС уточнили, что обвиняемые арестованы на два месяца.

Следствие обвиняет мужчин в том, что 18 апреля они с применением насилия в одном из ювелирных магазинов похитили изделия на общую сумму более 30 млн рублей. Мужчин задержали в другом регионе. Речь идет о 39-летнем жителе Республики Ингушетия, 39-летнем жителе Московской области и 42-летнем жителе Республики Северная Осетия - Алания.