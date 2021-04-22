Балконы квартир на трех этажах горят в жилом доме на юге Москвы

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Пожар охватил балконы квартир на трех этажах в многоэтажном жилом доме на Каширском шоссе на юге Москвы. Пожарные спасли шесть человек, одного из них осматривают медики. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Загорание происходит на 9-м, 10-м и 11-м этажах, спасено с этажей выше шести человек, один из них находится в карете скорой помощи, где его осматривают медики. На этажах наблюдается плотное задымление", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России ТАСС уточнили площадь пожара. "В 17:14 площадь пожара составила 40 кв. м. Открытое горение сбито. Шесть человек спасены", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре в многоэтажном жилом доме на Каширском шоссе на юге Москвы поступила в 16:42. Источник ТАСС пояснил, что жильцов эвакуируют