Начальника отдела полиции в Твери арестовали по делу о содействии преступникам

ТАСС, 22 апреля. Суд в Твери арестовал начальника Московского отдела полиции города Андрея Еременко, который подозревается в превышении должностных полномочий и принятии решений, способствовавших совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом в четверг сообщила пресс-служба суда.

"Сегодня Московский районный суд города Твери удовлетворил ходатайство старшего следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Еременко на два месяца, то есть по 19 июня 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Еременко и инспектора группы организации службы отдельной роты ДПС задержали 21 апреля. По версии следствия, с августа 2020-го по февраль 2021 года они принимали незаконные решения, действуя в интересах третьих лиц, способствуя в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Более подробная информация пока не сообщается.

Незаконные действия сотрудников полиции выявлены и пресечены службой собственной безопасности регионального УМВД во взаимодействии с УФСБ по Тверской области.