Убившего 8-месячную падчерицу жителя Перми приговорили к 18 годам колонии

ПЕРМЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Жителя Пермского края признали виновным в убийстве восьмимесячной падчерицы летом 2020 года. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального управления СК России.

"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в ночь на 23 июля 2020 года мать девочки оставила ребенка под присмотром сожителя и ушла на день рождения. В тот вечер 22-летний мужчина употреблял алкоголь, а когда девочка из-за недостатка внимания начала плакать, нанес ей травмы, несовместимые с жизнью.