СК инициировал передачу дела по факту мошенничества в отношении правнука Леонида Брежнева

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Следователи инициировали передачу уголовного дела о мошенничестве в отношении правнука Леонида Брежнева, которого обманули телефонные мошенники на 231 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что полиция Москвы проводит проверку по заявлению правнука Леонида Брежнева Дмитрия о том, что неизвестный, представившийся сотрудником банка, похитил у него 231 тыс. рублей.

"По данному факту органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). С целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего по поручению руководства Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его в территориальное подразделение Главного следственного управления СК России по Москве", - сказала Иванова.

По ее словам, следователи намерены провести комплекс следственных действий и установить все обстоятельства произошедшего.