Росрыболовство изъяло в Москве почти одну тонну незаконной продукции из осетровых рыб

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Росрыболовства совместно с МВД изъяло в Москве почти одну тонну незаконной продукции из осетровых рыб, в том числе 16 кг черной икры. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"Сотрудники отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по городу Москве и Московской области Московско-Окского территориального управления Росрыболовства совместно с сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России 20 апреля 2021 года провели мероприятие по пресечению незаконного оборота продукции из занесенных в Красную книгу Российской Федерации осетровых рыб. В ходе обыска в одном из рыбоперерабатывающих цехов Московского региона изъято 946 кг осетровых в замороженном виде и в виде готовой рыбной продукции горячего копчения, а также икра осетровых видов рыб общим весом 16 кг", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, на продукцию отсутствовали сопроводительные документы и документы о происхождении, что является признаком добычи браконьерским способом. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.