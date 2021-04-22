Исполнителя теракта в 2017 году в Нью-Йорке приговорили к пожизненному заключению

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /ТАСС/. Выходец из Бангладеш Акайед Улла приговорен в США к пожизненному тюремному заключению за то, что в декабре 2017 года привел в действие взрывное устройство в центре Нью-Йорка. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг федеральной прокуратурой Южного округа штата Нью-Йорк.

Суд присяжных в крупнейшем мегаполисе США 2018 году признал Уллу виновным по всем пунктам обвинения. Он сообщил, что действовал в интересах террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Взрыв в центре Манхэттена произошел 11 декабря 2017 года в подземном переходе на 42-й улице недалеко от автобусного терминала и станции метро на площади Таймс-сквер. По данным полиции, Улла привел в действие самодельную бомбу, закрепленную на его теле. В результате он был ранен и доставлен в больницу. Пострадали еще три человека, оказавшиеся поблизости.