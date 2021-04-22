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Два человека погибли в ДТП на КАД в Петербурге

Из-за аварии движение по внутреннему кольцу полностью перекрыто

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Два человека погибли в результате аварии с легковушкой и двумя грузовиками на Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге, которые загорелись после столкновения, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"В легковом автомобиле двое погибших", - сказал представитель ведомства.

В МЧС добавили, что пожар, возникший после столкновения машин, потушили. 

"Произошло столкновение двух грузовых и одного легкового автомобилей с последующим загоранием. Горение ликвидировано", - сообщили в ведомстве.

Как сообщили журналистам в учреждении "Упрдор Северо-Запад", которое обслуживает дорогу, движение в настоящее время восстановлено по одной полосе внутреннего кольца. "С 19:30 мск движение на 39-м километре внутреннего кольца КАД открыто по четвертой полосе", - говорится в сообщении.

По данным главка МВД по городу и Ленинградской области, участниками аварии стали грузовик с краном-манипулятором, легковой автомобиль "ВАЗ" и фура. По факту аварии сотрудниками ведомства проводится проверка.

 

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