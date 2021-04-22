Экс-главе УФСИН по Дагестану изменена мера пресечения на домашний арест

МАХАЧКАЛА, 22 апреля. /ТАСС/. Суд изменил меру пресечения бывшему начальнику управления ФСИН по Республике Дагестан Муслиму Даххаеву, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями, и отправил его под домашний арест, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Кировского районного суда города Махачкалы.

"Постановлением суда Даххаеву М. М. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть по 22 июня 2021 года, с установлением ряда ограничений, таких как запрет вести переговоры с использованием любых средств связи, сети Интернет, получать и отправлять корреспонденцию, письма, телеграммы", - говорится в сообщении.

Избранная ему ранее мера пресечения в виде заключения под стражу по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями неоднократно продлевалась и истекает 26 апреля 2021 года. Районный суд удовлетворил ходатайство подсудимого и защитников об изменении ему меры пресечения в связи с тем, что Даххаев обвиняется в совершении преступлений средней тяжести, а также не сможет препятствовать производству по делу.

Следователи подозревают Даххаева в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями. Уголовное дело в отношении него было возбуждено дагестанским управлением СК России в июле, когда Даххаев уже находился под арестом в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела о разглашении гостайны в виде нарушения секретного документооборота внутри организации.

Ростовский областной суд 2 октября 2020 года вынес приговор по первому уголовному делу Даххаева, согласно которому бывшему руководителю ГУ ФСИН по Дагестану назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии-поселении. Также Даххаев на два года лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.